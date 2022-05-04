شكرا لقرائتكم خبر عن بالورقة والقلم.. كم تبلغ تكلفة بناء "الملجأ النووى" وما هى مواصفاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الحرب بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من انتشار الحرب فى جميع أنحاء أوروبا، وقد أثارت هذا الاهتمام بالمخابئ النووية، الهياكل التى تعمل كملاجئ فى حالة الحرب.

وخلال عقود الحرب الباردة ، تم أيضًا بناء هذا النوع من الهياكل ، خاصة في الولايات المتحدة ، ولكن تلك التي تثير الآن اهتمامًا أكبر بالمواطنين هى من النوع تحت الأرض، وتم بناؤها خارج منازل الأسرة الواحدة ومزودة بالعديد من وسائل الراحة، وتتنوع أنواع البناء بشكل كبير، اعتمادًا على الغرض من الهيكل: من الحاويات المعدنية إلى المخابئ الأكثر مقاومة، المبنية من الخرسانة والفولاذ.

وقالت صحيفة "الكورييو" الإسبانية إنه وفقًا للعديد من البنائين، من الممكن بناء ملجأ أساسي بمساحة 90 مترًا مربعًا خارج منزل الأسرة الواحدة ، ويعد تحديد سعر بناء ملجئ نووي أمرًا معقدًا ، نظرًا لأن تكلفة المستودع المحصن تعتمد على المواصفات الفنية، وهناك شركات تقدم ملاجئ تبدأ من 30000 يورو، حسبما أوضح فرانسيسكو ماركيز ، مؤسس شركة Underground Building ، وقال إن "السعر يتم تحديده وفق أبعاد المخبأ أو المعدات أو مدى تعقيد العمل ، من بين أمور أخرى".

وعلى سبيل المثال، كما يظهر على مواقع ABQ المتخصصة فى قطاع الوقود فى إسبانيا، على الإنترنت ، يبلغ سعر إنشاء ملجأ لـ25 شخصًا حوالي 55000 يورو وواحد لكل 50 شخصًا بحوالي 67000 يورو، وهذا لا يشمل تكاليف البناء.

وأوضح الخبراء فى شركة ABQ المتخصصة فى قطاع الوقود فى إسبانيا، أنه "ليس من الضروري أن يكون الملجأ تحت الأرض إذا لم يتم التفكير في حدوث انفجار قريب جدًا. وبالنسبة للتلوث الكيميائي أو الإشعاعي ، يمكن أن يكون على مستوى الأرض.

أما شركة بون بروتيكسيون الفرنسية فقد بلغ سعر الملجأ مساحة 8 أمتار نحو 150 ألف دولار ، ومساحة 20 متر يصل السعر إلى 250 ألف يورو ، وهناك دول في أوروبا لها باع طويل في تجهيز الملاجئ العامة، مثل السويد وفنلندا، التي قالت إن لديها 5 آلاف مخبأ كبير، يمكن أن يستوعب 4 ملايين مواطن.

ويقول البنائون فى أوروبا أنه كلما زادت سماكة الجدران وعمق المخبأ، زاد احتمال نجاح حماية سكانه. من بين الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار ، تبرز الاحتياطيات الغذائية (المعلبة دائمًا) ، مع تاريخ انتهاء صلاحية طويل وبكميات كافية للسكان المنصوص عليهم، ويمكن أن يقضي هؤلاء عدة أيام وحتى شهور داخل الملجأ ، لذا فإن بعض مصادر الترفيه (مثل الكتب) وبعض التقنيات التي تضمن الرفاهية والبقاء مريحة:

كما لابد أيضا من توافر مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تجديدها دون اى اتصال بالشبكة العامة ، ويمكن اعادة تدوير جزء من المياه، مثل المياه الناتجة عن الدش او المغسلة، تلك المياه معروفة ب"الرومادية"، وفى أكثر المخابئ تطورا يمكن استخراج المياه من باطن الأرض، وتصفيتها باستخدام مرشحات مضادة للبكتيريا (مثل مرشحات الأشعة فوق البنفسجية) ويمكن تجميد المياه المستخدمة للاستهلاك. فى أكبر المخابئ ، المصممة لعشرات الأشخاص، قد توجد حديقة مائية (تحتاج إلى كمية أقل من المياه) تعمل كبيت زجاجي تحت الأرض.

كما يحتاج أيضا المخبئ النووى إلى الامداد بالكهرباء ، فمن الشائع استخدام مولدات الديزل المخرنة فى القبو نفسه، على الرغم من أن الشركات المصنعة توصى عادة ببطاريات يمكن إعادة شحنها باستخدام مولد للطاقة الشمسية.

ويستخدم البعض الآخر مراكم الكتلة الحيوية التى تسخدم مواد عضوية مثل الحبيبات أو قشور الجوز أو نوى الزيتون لإعادة شحن البطاريات، او الطاقة الحرارية الجوفية التى الحصول عليها من حرارة باطن الأرض للتدفئة او التبريد.

كما يجب ألا يحتوى المأوى على العديد من الأجهزة الكهربائية حيث يجب تقليل استهلاك الكهرباء قدر الإمكان، ولهذا يوصى ، على سبيل المثال، بأن يكون الطعام غير قابل للتلف ولا يحتاج إلى برودة الثلاجة. لهذا السبب يجب أن تكون الإضاءة بمصابيح LED ولتسخين الطعام يوصى باستخدام غلاية لا تصدر دخانا.

كما يحتاج الملجئ النووى إلى مآخذ الهواء الخارجية مع المرشحات النشطة، حيث أنه يكون في حالة ممتازة، بحيث لا تدخل الجزيئات السامة من الخارج، الأكثر فاعلية هي ما يسمى بـ NBC (النووية والبيولوجية والكيميائية)، لكنها أيضًا الأغلى تكلفة، وسيمنع جهاز تنقية الهواء، تراكم ثاني أكسيد الكربون في الداخل.

أما عن اتصال الإنترنت أو الهاتف: على الرغم من أن إنشاء شبكة Wi-Fi يفترض وجود اتصال بالخارج وأن هذه البنى التحتية الخارجية لم تتضرر أو تختفي مع الحدث الذي أدى إلى الحاجة إلى استخدام القبو.