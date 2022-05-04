شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: سرعة الإصلاح وحل الشكاوى أولوية الخط الساخن 125 خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين وحلها فى أسرع وقت ممكن، بدء من استقبالها من الخط الساخن 125 مرورا بعمليات المتابعة والإصلاح وحتى إغلاق الشكوى والتأكد من إتمام الحل، بمتابعة الخط الساخن مع المواطن.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، تقريرا عن أعداد الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن ١٢٥ بمختلف محافظات الجمهورية خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك، والشكاوى المتكررة أو ما يعرف بالمناطق الساخنة، ووجه بحلول عاجلة وسريعة وتوفير سيارات مياه مجهزة بالمناطق التى قد يحدث بها انقطاعات نتيجة كسور مفاجئة أو زيادة الاستهلاكات خلال فترة الأعياد والتى قد تسبب ضعف وانقطاع المياه بأطراف الشبكات فى بعض المناطق.

واستعرض التقرير اجمالى البلاغات الواردة للخط الساخن عن الفترة من يوم ٢٩ إبريل وحتى ٤ من مايو والذى بلغ نحو ١٤٧٦١ شكوى، موزعة على النحو التالى: (عدد ٩٤٤٢ استفسارات وشكاوى تتعلق بمياه الشرب تتضمن ٣٨٧٣ طلبا واستعلام واستفسارات، وعدد ٤٥٥٦ شكوى تتعلق بخدمات الصرف الصحى تتضمن ٩٣٣ طلبا واستفسارا، فيما بلغت عدد الشكاوى التى لا تخص الشركة نحو ٧٦٣ شكوى)، وتم التعامل مع جميع الشكاوى ونهوها فى حينه، بمعدل استجابة يترواح مابين ساعتين إلى ٨ ساعات.

وأوضح أن الشركة القابضة تتيح للمواطنين الابلاغ عن شكاوى وأعطال المياه والصرف الصحى من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 بجميع المحافظات، والاتصال بالخط الساخن 175 لشكاوى الصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية، أو الابلاغ عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW_125)، أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.hcww.com.eg وكذلك عبر رسائل صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عبر الرابط https://facebook.com/HCWWeg.