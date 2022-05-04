شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: سداد 74 مليون جنيه مستحقات أصحاب المخابز عن إنتاج الخبز خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلبة أنه بالتنسيق مع البنوك المحلية وشركة بنوك مصر تم سداد مبلغ 74 مليون جنيه لأصحاب المخابز فرق تكلفة تصنيع الخبز المدعم عن أيام عمل المخابز فى أول 3 أيام من شهر مايو الجارى وذلك فى إطار توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار عمل مخابز الخبز البلدى المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ويتابع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يوميًا عمل كل الأنشطة التموينية من خلال غرفة العمليات المركزية الموجودة بالوزارة، إضافة إلى غرف العمليات المركزية بكل مديرية تموين، كذلك أيضا استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة خلال إجازة العيد دون انقطاع لتوفير كل احتياجات ‏المواطنين من السلع الأساسية، حيث تقوم الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك من كحك، وبسكويت، ورنجة، وأسماك مملحة ‏بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%