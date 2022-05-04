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شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تشارك المواطنين احتفالات عيد الفطر بتوزيع الهدايا على الأطفال.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شاركت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة المواطنين المتواجدين بمختلف المراسى ومراكب النزهة بالمسطح المائى لنهر النيل الاحتفال وتوزيع عدد من الهدايا على المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الفطر المبارك .. وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.
جانب من مشاركة الاحتفالات (1)
جانب من مشاركة الاحتفالات (2)
جانب من مشاركة الاحتفالات (3)