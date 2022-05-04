شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البريطانية تعلن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن العقوبات البريطانية تستهدف وصول روسيا إلى خدمات الاستشارات الإدارية والمحاسبة والعلاقات العامة في المملكة المتحدة، موضحة أن العقوبات البريطانية تستهدف هيئات وكيانات إعلامية روسية.

وفى وقت سابق أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أهمية وجود تأثير دائم للإجراءات المتخذة للحد من تزايد موجة التضخم في البلاد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد في تصريحات أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الوضع الحالي في أوكرانيا ومسألة فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وأوضح الرئيس أن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات الإغاثة الأولية لمواجهة موجة الغلاء مع التركيز على استخدام تدابير هادفة لخلق إغاثة ملحوظة في أسرع وقت ممكن خاصة بالنسبة لتلك الفئات من السكان التي تضررت بشدة من التضخم مثل كبار السن والأطفال والعاطلين عن العمل.

وتعهد الرئيس النمساوي بالاستمرار في العمل لدعم الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين ولأولئك الأشخاص الذين يعيشون في النمسا.