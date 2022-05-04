شكرا لقرائتكم خبر عن حبة الحماية النووية.. لماذا تبحث الدول عن "اليود" منذ اندلاع حرب أوكرانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان خطر نشوب حرب نووية منذ اندلاع الحرب الأوكرانية التى بدأتها روسيا فى 24 فبراير الماضى، أبرز ما يقلق أوروبا ، حتى أن الدول الأوروبية إلى حماية نفسها من خلال تخزين أقراص اليود، ويأتى السؤال لماذا تتهافت اوروبا على شراء تلك الاقراص بعينها؟

قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن الاتحاد الأوروبى يعمل على تخزين أقراص اليود، وتعمل بروكسل على تشجيع الدول الاعضاء على تخزين تلك الاقراص للاستعداد فى مجال التهديدات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

فبعد الاستيلاء على تشيرنوبيل، وخاصة بعد الهجوم على محطة الطاقة النووية زابوريزهيا، اندلع الذعر في بعض الدول الأوروبية، لدرجة أن الصيدليات في بلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك نفدت أقراص اليود.

هل حبوب اليود تعمل ضد الاشعاع النووى؟

تستخدم حبوب اليود في بعض البلدان لمكافحة الإشعاع، لأنها تسد الغدة الدرقية ولا تسمح بدخول الجسيمات المشعة.

وأوضح إيفان إسبادا، رئيس منطقة معلومات الأدوية بالمجلس العام للكليات الرسمية للصيادلة (CGCOF) فى بروكسل: "يتم إعطاء جرعات ضخمة من اليود الطبيعي حتى تمتلئ الغدة الدرقية، ولا يُسمح للمواد المشعة بالدخول".

وأضاف إسبادا، أنه أيضا هناك أدوية تحتوي على اليود في تركيبتها، لكن هذه الأدوية لا تحمي من مشكلة الإشعاع النووي لأن جرعاتها من اليود غير كافية، ويستخدم يوديد البوتاسيوم بموجب وصفة طبية للمرضى الذين يعانون من مشاكل ، مثل مشاكل الغدة الدرقية.

وأضاف "الجرعة الموجودة من 0.1 إلى 0.3 ملليجرام ، وهى الحد الأدنى للكمية، فى الوقت الذى تبلغ جرعة حبوب اليود 130 ملليجرام، وسيستغرق الحماية من 400 إلى 1300 قرص :، مشيرا أيضًا إلى مخاطر تناول هذه الأدوية دون إشراف طبي.

وحذرت فيرونيكا تريليت لينور ، عضوة البرلمان الأوروبي من حزب En Marche الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، من الوضع الحالى وقالت "بحاجة إلى استخلاص دروس قوية من كورونا، فنحن بحاجة إلى إجراءات محددة للمواقع النووية، لسنا مستعدين،وليس لدينا مخزون. "

وفي حالة الطوارئ ، ستكون الهيئة الأوروبية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية مسؤولة عن الاستجابة، إذا لزم الأمر، وستكون وظيفته التحكم في تمويل وشراء الأدوية والمواد الخام.

فى اسبانيا ، ، يعتبر حبوب اليود التي تباع في الصيدليات في إسبانيا ليست مفيدة في حالة الطوارئ المشعة ، كما أوضح المجلس العام لنقابات الصيادلة، حيث أن تلك المباعة في إسبانيا لها جرعة تتراوح بين 0.1 و 0.3 ملليجرام ، في حين أن تلك التي تحمي الجرعات تصل إلى 130 ملليجرام، وفقا لصحيفة "تيلى ثينكو" الإسبانية.

الدانمارك تشترى مليونى حبة تحتوى على اليود

وتعتبر الدنمارك أول الدول التى لجأت لشراء اقراص اليود، واشترت مليونى حبة تحتوى على اليود، وقالت وكالة الصحة الدنماركية "لقد أظهر تطور فيروس كورونا فى العامين الماضيين أنه من المهم أن نكون مستعدين ، وأظهرت الحرب فى أوكرانيا ان ما يحدث فى العالم لا يمكن التنبؤ به"، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وفقًا لوكالة الصحة ، تقع الدنمارك على بعد أكثر من 900 كيلومتر من أقرب محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، وسيتم استخدام احتياطي اليود في حالة وقوع حادث في محطة للطاقة النووية في البلدان القريبة من الدنمارك أو على متن السفن التي تعمل بالطاقة النووية في المياه الدنماركية، و لا توجد محطات للطاقة النووية في المملكة نفسها.

سيغطي الاحتياطي البالغ 2 مليون قرص الفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وكذلك النساء الحوامل والمرضعات وموظفي الطوارئ الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، وفي المقابل، في حالة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، لم يتم إثبات التأثير الوقائي لأخذ أقراص اليود.