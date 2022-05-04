شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: خطة لتنفيذ 126 دورة لـ 5500 متدرب بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية ، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثان في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لبناء الانسان المصري والتحول الرقمى والاصلاح الادارى ، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة فى المحليات ، وتقوم علي تنفيذه علي أفضل وجه مع باقي الشركاء تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، وبما يعمل على دعم وتمكين الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بإسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية.

كما أكد شعراوى، فى بيان اليوم، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة ، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات ، وتذليل كافة العقبات إمامهم ، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية ، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات مشيرا إلى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهنى بكل الإمكانيات اللازمة للتحول الى أكاديمية من مبان سكنية للإقامة والإعاشة وقاعات تدريبيه وتعليمية ومعامل للحاسب واللغات الأجنبية ومباني لمزاوله الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وغيرها من إمكانيات.

وكشف شعراوى أن الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى تتضمن 126 دورة تدريبية ، يستفيد منها 5500 متدربا على مدار 159 اسبوع تدريبي ، باجمالي 788 يوم تدريب ، موضحا أنه تم تنفيذ 106 دورات تدريبية حتى الآن ، استفاد منها 4955 متدربا ، و يتبقى 20 دورة تدريبية حتى نهاية الخطة التدريبية ، يستفيد منها 545 متدربا.

وأشار شعراوى إلى أنه تم إجراء عدة تعديلات على الخطة ، تضمنت اضافه عدد 8 دورات جديدة موجهه للعاملين والقيادات في برنامج "حياة كريمة" في شهر يونيو 2022 يستفيد منها 650 متدربا ، كما تضمنت 6 دورات مستحدثة لخريجي دورات "قادة المستقبل" لصقل مهاراتهم في منهجيات الادارة والقيادة الفعاله بالتعاون مع المركز الاقليمي للتنميه المستدامه واستشراف المستقبل لعدد 150 متدربا ، وهى دورات : أنماط التفكير والمهارات النفس لمجتمع أكثر تطورا ، وإدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال ، والتخطيط الإستراتيجي ، و الحوكمة من أجل التنمية المستدامة ، و إعداد السيناريوهات وإستشراف المستقبل ، و المرونة التنظيميه للمؤسسات الحكوميه الرشيدة ، كما تم تنظيم ورشه عمل لوحدات التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، و أيضا ورشه عمل لخريجي آخر 3 سنوات من دورات اعداد المدربين TOT لتنقيح 40 حقيبه مشروع تخرج لادراج المتميز منها في خطه المركز للعام الجديد 2022/2023.

ولفت شعراوى أنه تم أيضاً إضافة دورات تدريبية ، للتوافق مع المستجدات الحادثه على القوانين المتعلقه بالعمل في المحليات من ابرزها : قوانين المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ،والإعلانات رقم (208) لسنة 2020 ، و تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم (92) لسنة 2018 ، و قانون المحال العامة الجديد وقانون انتظار السيارات رقم (150) لسنة 2020، كما تم تنفيذ ورش عمل تعريفية لمشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية ،وورش عمل متخصصة لمديري مكاتب مشروعك بالمحافظات .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم أيضاً تنظيم 10 دورات وورش عمل موجهة لبرنامج حياه كريمة ، بالتعاون مع برنامج تنميه صعيد مصر واتحاد البلديات الهولندي VNG لعدد 750 متدربا ، و دورة التأهيل لفرق المتابعة والتفتيش على المحليات ، لتنميه قدرات العاملين في وضع المؤشرات وصياغه وعرض التقارير ، و دورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية و القيادية Soft Skills ، و دورة إعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية ، و دورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقي لوظائف القيادات لدرجه مدير عام ورئيس ادارة مركزية ، ودورة تأهيل قيادات الادارة المحليه نتيجه اعلان الوزارة رقم (2) لسنه 2020 ، واستثمار العائد من التدريب بالمحافظات وإعداد مدير تدريب محترف ، و تحسين خدمات المراكز التكنولوجيه و هندسه العمليات ومؤشرات الاداء ، و ريادة الأعمال واعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى.

وأشاراللواء محمود شعراوى الى أن محاور الخطة التدريبية الحالية تضمنت عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح الإدارى والمراكز التكنولوجية ، ومراكز خدمة المواطنين ، واللغة الإنجليزية ، وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية ، والتحول الرقمى والحاسب الألى وتطبيقاته ، وإعداد المدربين TOT والإعلام والتواصل المجتمعى وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات ، والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية ، ونظم المعلومات الجغرافية GIS وحصر وإدارة أملاك الدولة ، وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان ، و وحدات الحماية المجتمعيه المستحدثه فى الوزارة و المحافظات مثل تكافؤ الفرص وحمايه الطفل و القيادات النسائيه التنفيذيه والرائدات و حقوق الانسان و التعاون الدولى إضافة إلى وحدات السياسات السكانية .

ووجه شعراوى بالاستمرار فى زيادة مساحه التدريب التفاعلي ، و تنفيذ دورات متقدمة لخريجي دورات اعداد قادة المستقبل ، وتطوير قاعات التدريب وادوات العرض والتدريب التفاعلي الذكى ، و التطوير الشامل لمعامل الحاسب الالى ومعمل اللغات ، مع الاستمرار فى تنفيذ مسابقه معرفيه أسبوعية لكل الدورات في مجال الادراك والوعى بما تقوم به الدوله والوزارة من مشروعات قوميه وخطط واستراتيجيات وتوجهات (مصر أين وإلى أين؟) .

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التى يتم تنفيذها في مركز سقارة وضرورة متابعة أداؤهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدي التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وجهة عملهم وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.

وقال اللواء محمود شعراوى أن الخطة التدريبية الحالية جاءت ملبية لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات مؤكداً أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات و تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الادارية والإدارات والقطاعات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الادارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظات .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية فى جميع الدورات التدريبية المنفذة للحد من فيروس كورونا ، للحفاظ على المتدريبن والمدربين ، موضحاً أنه يتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية .