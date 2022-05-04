شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة غدا ونشاط رياح بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 34 درجة، والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.