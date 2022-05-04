شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أسعار الذهب فى مصر ترتفع اليوم 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1150 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها رغم تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية، لمستويات 1868 دولار للأونصة، إلا أن أسعار الذهب في مصر سجلت مستويات مرتفعة 10 جنيهات عند المقارنة بتداولات الذهب صباح أمس الثلاثاء، وذلك بسبب رفع الأسعار من قبل التجار دون الالتزام بسعر الشاشة العالمية للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 سجل 986 جنيها، عيار 21 سجل 1150 جنيها، عيار 24 سجل 1314 جنيها.

الجنيه الذهب 9200 جنيها.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".

وزير التموين: فتح مواقع استلام القمح المحلى من المزارعين

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من وكلاء الوزارة بالمحافظات عن فتح جميع مواقع استلام الأقماح للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين اليوم الأربعاء. ووجه الوزير، بتقديم الدعم والتيسيرات للمزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وكذلك التأكيد على كافة الجهات المسوقة بسرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، حيث تم استلام الأقماح فى 450 موقعا على مستوى الجمهورية، وتشمل (الصوامع، والشون، والهناجر، والبناكر ."

التأمين الصحى الشامل: ندرس مد مظلة التأمين لتشمل عددا أكبر من غير القادرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في «الجمهورية الجديدة» خلال 10سنوات بدلاً من 15عامًا، موضحًا أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، ويجري حاليًا الاستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، ومطمئن، وأن مؤشرات أداء العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تعكس القدرة على امتصاص الصدمات العالمية، واستدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، موضحًا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحى الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التى سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.

حماية المستهلك: حملات رقابية على الأسواق خلال أيام عيد الفطر

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يستمر في تكثيف الحملات الرقابية طوال أيام عيد الفطر المبارك من خلال غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات.

وأضاف حسام الدين، أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.

ووضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.

وتتضمن القانون التأكيد على أنه لمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة فى شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

روسيا تنفى مزاعم إعلان التعبئة العامة فى موسكو يوم 9 مايو

نفت الرئاسة الروسية صحة ما اسمته المزاعم الإعلامية عن وجود خطط لإعلان التعبئة العامة في روسيا بالتزامن مع عيد النصر، التاسع من مايو الجارى، على خلفية مواصلة موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الرئاسة الروسية، إن القوات الروسية لا تقصف مجمع آزوفستال في ماريوبول، موضحة أن العقوبات الغربية ستزيد من معاناة المواطنين الأوروبيين.

ولفتت الرئاسة الروسية، إلى أنه لا تقدم في المسار التفاوضي بين موسكو وكييف.

وتابعت الرئاسة الروسية: ملتزمون بأمن الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين.