شكرا لقرائتكم خبر عن طقس ثالث أيام العيد مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح وفرص أمطار خفيفة بكافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.