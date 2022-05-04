شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: دفعة المعاشات ارتفعت بنسبة تقترب من الضعف خلال 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن إقرار تعديلات قانون النقابة يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة أخر دفعة للمعاشات وصلت إلى 135 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، أى ما يقترب من الضعف.

وأشار الزناتى، إلى أنه التقى خلال الفترة القليلة الماضية، الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب في عدة لقاءات، لبحث سبل مناقشة وإقرار تعديلات قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 1969، مشيرا إلى أنه وعد بدوره بمناقشة القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان.

ولفت إلى أن قانون النقابة مر عليه 52 عاما منذ صدوره عام 1969، مشيرا إلى خروج 60 ألف معلم للمعاش خلال عام 2021، بما يدفع موارد صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب مجلس النواب، مؤكدا أن مجلس النقابة الحالى تسلم إدارة النقابة من مجلس الإخوان المنحل عام 2014، ولا يوجد فى أرصدة النقابة سوى 25 مليون جنيه، وكان مطلوباً فى ذلك الوقت 86 مليون جنيه لسداد المعاشات.

وأشار الزناتى إلى تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2013، نبه إلى خطورة المركز المالي لصندوق معاشات المعلمين، نتيجة العجز الشديد فى موارده، ومستمرة فى التراجع.