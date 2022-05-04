شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تستأنف الدراسة واستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الجامعات الحكومية استقبال الطلاب يوم السبت المقبل، وذلك لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، لاستكمال المحاضرات بالكليات وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا لحماية الطلاب ومنع انتشار العدوى.

كما بدأت المدن الجامعية فى استقبال الطلاب قاطنى المدن، وذلك بعد قضاء إجازة عيد الفطر مع توفير كافة احتياجات الطلاب فى المدن الجامعية وتقديم الوجبات الغذائية للطلاب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.