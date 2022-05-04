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72% من القراء يؤيدون تكثيف حملات التوعية بضوابط إجراءات كورونا الاحترازية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قارئه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات التوعية بضوابط إجراءات كورونا الاحترازية خلال العيد، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بضوابط إجراءات كورونا الاحترازية خلال العيد.

وأيد 72% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بضوابط إجراءات كورونا الاحترازية خلال العيد، بينما عارض 28% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بضوابط إجراءات كورونا الاحترازية خلال العيد.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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