شكرا لقرائتكم خبر عن 72% من القراء يؤيدون تكثيف حملات التوعية بضوابط إجراءات كورونا الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قارئه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات التوعية بضوابط إجراءات كورونا الاحترازية خلال العيد، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بضوابط إجراءات كورونا الاحترازية خلال العيد.

وأيد 72% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بضوابط إجراءات كورونا الاحترازية خلال العيد، بينما عارض 28% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بضوابط إجراءات كورونا الاحترازية خلال العيد.