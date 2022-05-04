شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: البحث العلمى شديد الأهمية فى توفير بدائل لتعظيم الاستفادة من المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى يعتبر مركزا متميزا جدا فى مجال بحوث المياه على مستوى مصر، وله مكانة رائدة فى المنطقة العربية والأفريقية.

أضاف غانم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المركز شهد طفرة كبيرة فى الأداء خلال السنوات الماضية، وزيادة عدد الرسائل العلمية المقدمة من الباحثين فيه، وهو ما يعبر عن مدى اهتمام الوزارة بهذا المركز وتعظيم دوره والاستفادة منه، مشيرًا إلى أن البحث العلمى شديد الأهمية فى توفير بدائل وأفكار مختلفة يتم استخدامها وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأوضح غانم، أن المركز يضم 12 معهدا مختلفا يقدم دراسات بحثية تخدم كافة قطاعات وهيئات الوزارة طبقًا لتخصاصاتها، سنجد أن كل هيئة فى الوزارة يقابلها معهد، بحيث أنه يمثل الأداة البحثية التى تدرس الأمور من الشكل العلمى والبحثى وتقدم الاقتراحات العلمية للتعامل مع أى أفكار أو مشكلات تواجه هذه القطاعات والهيئات، وهناك تنسيق مستمر بين جهات الوزارة المختلفة وبين معاهد المركز.

وأشار غانم، إلى أن المركز يضم معامل للرصد وهى من المعامل المتميزة فى قياسات نوعية المياه وهناك أيضا وحدة بحوث استراتيجية مسئولة عن التخطيط وتحديد الأبحاث والدراسات، وما نحتاج إليه مستقبلًا من أفكار لإنتاج دراسات جديدة تخدم قطاع المياه بشكل أكبر.

وأوضح غانم، أن المركز يقدم دراسات عديدة جدًا فى مجالات المياه والإنشاءات المائية والهيدوليكا والمياه الجوفية وطرق الرى المختلفة وسدود الحماية من السيول وأعمال الشواطئ.

ولفت غانم، إلى أن المركز يقدم العديد من الأبحاث التى تنشر فى المجلات الدولية وهو دليل على التميز لأن النشر فى المجلات الدولية له معايير صارمة فى النشر، وخلال السنوات الأخيرة حدث تزايد فى نشر الأبحاث فى المجلات الدولية.