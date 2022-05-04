شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تناول البيض وبداخله نقط دم؟.. طبيبة بيطرية تُجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما يجد بعضنا خلال قلى البيض، نقطة دموية أو شعيرات دموية، ولا يجد حلا إلا التخلص منها فى القمامة، وتوضح الدكتورة سالى الفقى، ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، سبب تلك المشكلة وإن كان يمكن تناولها أم لا.

تقول الدكتور سالى الفقى لـ الخليج 365، إن وجود نقط أو عشيرات دموية فى البيض، يحدث نتيجة تمزق الأوعية والشعيرات الدموية الصغيرة في مبيض الدجاجة، وأثناء عملية تكوين البيضة، وتخترق الدماء القنوات الدموية إلى داخل البيضة وتستقر فى الصفار.

وحول إمكانية تناول البيض الذى بداخله دم أم لا، فقالت: من الممكن تناوله ولا يشكل أي تهديد على صحة الإنسان، بشرط طهيها بشكل صحيح، ويمكن إزالة النقاط الدموية من البيضة باستخدام طرف سكين أو شوكه قبل طهيها.