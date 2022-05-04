شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مواعيد امتحان الطلاب العائدين من أوكرانيا المتغيبين عن الاختبار الأول 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارتا التعليم العالى والهجرة متابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات في أوكرانيا، حيث من المقرر أن يتم تنظيم امتحانات تحديد مستوى للطلاب المتغيبين عن أداء امتحانات الدفعة الأولى، وكذلك للطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال بياناتهم وذلك عقب 15 مايو الحالى.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن تفاصيل مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى للدفعة الثانية للطلاب الذين لم يؤدوا امتحان تحديد المستوى فى وقت لاحق؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحرصًا على مصلحة أبنائنا الدراسين في أوكرانيا، بنفس الضوابط التي تم الإعلان عنها مُسبقًا.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقًا للضوابط والشروط التى تمثلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى 24/2/2022 فى كل التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.