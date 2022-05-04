شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة وزارة الكهرباء لتقليل نسب الفقد بالشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لتقليل نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي أو الناتجة عن المشاكل الفنية، وفيما يلي الآليات التي اتبعتها الوزارة لضبط سارقى التيار الكهربائي:

1- استخدام حق الضبطية القضائية لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين بشكل منتظم.

2- إسناد مهام المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين وتصوير أى تلاعب وإرساله مباشرة علاوة على تسجيل بيانات الحسابات الخاصة ببعض المشتركين غير المسجلين لدى شركات توزيع الكهرباء.

4- تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

5- توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

6- توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".