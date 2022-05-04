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محافظة القاهرة تخصص خطوطا ساخنة لاستقبال شكاوى ارتفاع الأسعار والاحتكار

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القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة القاهرة أرقاما وخطوطا ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين عن ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع، أو المغالاة فى أى سلعة أو خدمة.. وهى كالتالى:

 

1- خط ساخن على رقم 15496 للإبلاغ عن التجار المحتكرين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. 

 

2- تخصيص 4 خطوط أخرى خاصة بمديرية التموين، وهى (27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038).

 

3- إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء.

 

4- يمكن تقديم شكوى من خلال المركز التكنولوجي للحي. 

 

5- يمكن الاتصال برقم حماية المستهلك. 

 

6- تقديم شكوى لبوابة الشكاوى الحكومية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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