شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص خطوطا ساخنة لاستقبال شكاوى ارتفاع الأسعار والاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة القاهرة أرقاما وخطوطا ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين عن ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع، أو المغالاة فى أى سلعة أو خدمة.. وهى كالتالى:

1- خط ساخن على رقم 15496 للإبلاغ عن التجار المحتكرين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

2- تخصيص 4 خطوط أخرى خاصة بمديرية التموين، وهى (27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038).

3- إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء.

4- يمكن تقديم شكوى من خلال المركز التكنولوجي للحي.

5- يمكن الاتصال برقم حماية المستهلك.

6- تقديم شكوى لبوابة الشكاوى الحكومية.