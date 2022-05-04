شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد ضوابط احتساب نجاح تلاميذ الرابع الابتدائى بامتحانات الترمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آليات تقدير نجاح الطلاب فى الصف الرابع الابتدائى بعد أداء الطلاب 3 امتحانات، بواقع اثنين فى الفصل الدراسى الأول واختبار فى الترم الثانى، بالإضافة إلى امتحان رابع فى نهاية العام الدراسى يبدأ فى مايو الحالى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يؤدى الطلاب تقييم المهام الأدائية لامتحان شهرى فبراير ومارس خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أن أدى الطلاب الامتحان التحريرى فى أبريل الماضى، مضيفة أن آلية نجاح الطلاب تُحسب من واقع درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

وتابعت الوزارة أن مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطى للطالب في صورة ألوان، ويتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2)، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

وشددت الوزارة على أن مواد التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا فيها إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن80٪ من عدد الحصص في كل منها، ويتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط، مؤكدة أنه في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.