تعرف على أماكن ومواعيد زراعة البطيخ فى 4 معلومات

القاهرة - سامية سيد - يعتبر محصول البطيخ من المحاصيل التى تستجيب للحرارة وتختلف درجات الحرارة المثلى اللازمة للنبات حسب مراحل نموه المختلفة فنجد أن درجة حرارة التربة المثلى تتراوح بين 15 - 20 درجة، وإن قلت عن ذلك تقل كفاءة الجذور فى عملية الامتصاص كما أنه يجب ألا تقل درجات حرارة الجو عن 20 فى مرحلة الازهار والعقد، وأن الدرجة المثلى لنمو ونضج الثمار من 25 - 30 والمعرفة بدرجات الحرارة المثلى لمراحل النمو المختلفة يجعلنا نختار ميعاد الزراعة ومناطق الزراعة وطريقة الزراعة الملائمة لظروف النمو المثلى.

ولذلك فهناك أكثر من ميعاد لزراعة البطيخ تحت الظروف البيئيه المصرية تتلخص فى الآتى:

1- يزرع البطيخ خلال أشهر الخريف من أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر فى صعيد مصر حيث الجو دافئ وينتج المحصول فى أوائل الشتاء وتنتشر زراعة البطيخ فى هذا الميعاد فى قنا وسوهاج وأسوان، ويصلح زراعته فى المناطق الجديدة فى توشكى وشرق العوينات فى هذا الميعاد.

2- تزرع عروة خلال شهر ديسمبر حتى أوائل يناير بطريقة الزراعة البعلية “الخنادق “ فى المنيا والبرلس والوادى الجديد كما أنه يمكن زراعته بالأراضى الجديدة تحت نظام الرى بالتنقيط فى الأنفاق البلاسـتيكية تحت الأجواء المعدلة.