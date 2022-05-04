شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن ومواعيد زراعة البطيخ فى 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
ولذلك فهناك أكثر من ميعاد لزراعة البطيخ تحت الظروف البيئيه المصرية تتلخص فى الآتى:
1- يزرع البطيخ خلال أشهر الخريف من أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر فى صعيد مصر حيث الجو دافئ وينتج المحصول فى أوائل الشتاء وتنتشر زراعة البطيخ فى هذا الميعاد فى قنا وسوهاج وأسوان، ويصلح زراعته فى المناطق الجديدة فى توشكى وشرق العوينات فى هذا الميعاد.
2- تزرع عروة خلال شهر ديسمبر حتى أوائل يناير بطريقة الزراعة البعلية “الخنادق “ فى المنيا والبرلس والوادى الجديد كما أنه يمكن زراعته بالأراضى الجديدة تحت نظام الرى بالتنقيط فى الأنفاق البلاسـتيكية تحت الأجواء المعدلة.
3- تزرع عروة صيفية فى أراضى الوادى خلال النصف الثانى من شهر فبراير وحتى أواخر مارس.
4- يمكن زراعة عروة صيفية متأخرة خلال شهر إبريل فى بعض مناطق البحيرة والإسكندرية.