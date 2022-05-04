شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحذر أى شخص يوهم المتقدمين لوظائفها بقدرته على إنجاحهم فى الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنتهى وزارة الأوقاف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من فرز أوراق المتقدمين لمسابقة التعاقد مع 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس و1000 وظيفة عامل، وذلك بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الإطار حذرت وزارة الأوقاف أصحاب النفوس الضعيفة من استغلال العامة والبسطاء في إيهامهم بمحاولة القدرة على التوظيف بالأوقاف وإنجاحهم في الاختبارات التي ستعقد قريبًا، مشددة على المعايير التي تتخذها في أنشطتها لتوخي العدالة، سواء في جميع المسابقات سواء كانت للتوظف أم الإيفاد والابتعاث، وذلك من خلال مقاييس واضحة وشفافة ومعلنة معتمدة على ضوابط محددة وواضحة.

وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس 15 ألفا و988 متقدما، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل 196 ألفا و694 متقدما، حيث تم فتح باب التقديم خلال الفترة من 15 فبراير حتى 2 مارس الماضي، ولمدة 24 ساعة يوميا أي بواقع 360 ساعة تقديم، حيث تم التقديم إلكترونيا على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/ ، وتضمن الإعلان الوصف الوظيفي والشروط المطلوبة للشغل.

يذكر أن المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 نصت على أن: يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.