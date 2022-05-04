3- 15335 يقدم كل الاستفسارات عن مبادرة رئيس الجمهورية الاعتلال الكلوي و100 مليون صحة.

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الخطوط الساخنة لتقديم الدعم والاستفسارات الشاملة للمواطنين حول الخدمات، التى تقدمها بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن 8 خطوط ساخنة للمواطنين للاستفسار عن خدماتها والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية