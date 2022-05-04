شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه بصرف 30 ألف جنيه إعانة لأسرة مؤذن توفى فى حادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة المؤذن أيمن عيد السيد فتح الباب مؤذن مسجد عبد الوهاب الشعراني بالقاهرة ، والذي وافته المنية ليلة عيد الفطر إثر حادث ، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير الأوقاف وجه بصرف مبلغ ثلاثين ألف جنيه إعانة فورية وعاجلة لأسرة المؤذن المتوفى بالقاهرة ، مع التوصية بسرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرته.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق، فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية و مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بالأوقاف الأحد 15 مايو، مؤكدا أنه سيتم التوسع في فتح هذه المراكز على مستوى الجمهورية والاستفادة بأوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية في مجال الدعوة وأوائل مراكز إعداد المحفظين في مجال تعليم القرآن الكريم