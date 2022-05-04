شكرا لقرائتكم خبر عن 7 جهات تدعم مصر فى ملف المناخ قبل COP27.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتأتى هذه الشراكات فى عدد من المجالات منها الدعم الفني، وتنفيذ فعاليات جانبية فى أجنحة مؤتمر المناخ للاطراف الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك تحديد المبادرات والدراسات التى سيتم إطلاقها عبر فاعليات المؤتمر، وقصص النجاح التى سيتم البناء عليها.
ومن شركاء التنمية الذين تم الاتفاق معهم على التعاون في دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في ملف المناخ وتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية، البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وصندوق المناخ الأخضر.
جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، ستكون منصة تسمح للدولة المستضيفة مصر إشراك المجتمع المدني، والشباب والقطاع الخاص، كما أنها ستتيح الفرصة لعرض الأفكار والابتكارات والتكنولوجيات المختلفة.