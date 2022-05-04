7 جهات تدعم مصر فى ملف المناخ قبل COP27.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - وزارة البيئة تسعى خلال الفترة الماضية لعمل شراكات كثيرة مع شركاء التنمية من مختلف الجهات في دعم الجهود الوطنية، فيما يخص مجالات البيئة والتنمية والمناخ، ضمن الإعداد لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ.

وتأتى هذه الشراكات فى عدد من المجالات منها الدعم الفني، وتنفيذ فعاليات جانبية فى أجنحة مؤتمر المناخ للاطراف الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك تحديد المبادرات والدراسات التى سيتم إطلاقها عبر فاعليات المؤتمر، وقصص النجاح التى سيتم البناء عليها.

ومن شركاء التنمية الذين تم الاتفاق معهم على التعاون في دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في ملف المناخ وتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية، البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وصندوق المناخ الأخضر.