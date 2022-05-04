شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتم إجراءات السيامة والخدمة الكهنوتية فى الكنيسة الأرثوذكسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكاهن حجر الأساس فى بنيان الخدمة بالكنسية الأرثوذكسية، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أبا اعترافا لكثيرين كمرشد ورفيقا للجهاد الروحى والنمو الروحى للإنسان.

وخلال السطور التالية ننشر إجراءات السيامة والخدمة الكهنوتية في الكنيسة الأرثوذكسية طبقا لما جاء في لائحة الكنيسة الأرثوذكسية:

1 - تحديد موعد السيامة للخادم أو الخدام الذين وقع عليهم الاختيار للكهنوت بمعرفة الرئاسة الدينية المباشرة بعد استيفاء الإجراءات والشروط اللازمة فى هذا الشأن طبقًا لأحكام هذه اللائحة.

2 - تتم السيامة وفقا للصلوات والطقوس المعمول بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحضور الرئاسة الدينية وكهنة الكنيسة والخدام والشمامسة، وباقى أطياف الشعب

3 - بعد الانتهاء من طقس السيامة يذهب الأب الكاهن إلى أحد الأديرة العامرة والذي يحدده الرئيس الدينى لقضاء مدة أربعين يومًا متصلة حسب التقليد المعمول به.

4 - بانتهاء مدة الأربعين يومًا المشار إليها تتم ترتيبات الكاهن للكنيسة التي سيعود عليها وفقا للطقس والتقليد المعمول به في هذا الشأن.