شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 4/5/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:34 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:58
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:36 ص
موعد صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:40 م
موعد صلاة العشاء 8:06 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:29
موعد صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:55 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:28 ص
وقت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:13 م
وقت صلاة المغرب 6:19 م
وقت صلاة العشاء 7:40 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:42 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 14: 3
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:40