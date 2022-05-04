فايننشال تايمز: شركات صينية مستقلة تبدأ بشراء النفط الروسي بخصومات قوية

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القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن شركات صينية مستقلة تبدأ بشراء النفط الروسي بخصومات قوية، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح جونسون - في رسالة عبر الفيديو إلى البرلمان الأوكراني، نقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن حزمة المساعدات تضم رادارات وطائرات مسيرة، مضيفا أن بلاده ستستمر مع أصدقائها في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتمويل المساعدات الإنسانية حتى يتحقق الهدف طويل المدى، وهو تحصين أوكرانيا".

ورأى أن الغرب أخطأ في عدم مساعدته أوكرانيا في عام 2014، حيث ضمت روسيا القرم إليها، متابعا: "كنا بطيئين في استيعاب ما كان يحدث وفشلنا جميعا حينها في فرض العقوبات التي كان يجب فرضها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأعرب جونسون عن تقديره لشجاعة أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، مؤكدا أن بريطانيا ستفعل ما بوسعها لتحميل روسيا مسؤولية ما يتم ارتكابه في بوكا وإربين وهوستومل.