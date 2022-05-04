شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق استمارة طلب العفو على موقع المؤتمر الوطنى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت، اليوم الثلاثاء، استمارة طلب العفو على موقع المؤتمر الوطني للشباب، تتضمن الاسم رباعى للشخص المطلوب فحص الموقف، والرقم القومى ورقم القضية والمحافظة التابع لها وكذلك بيانات من قام بالتسجيل.

وعقدت لجنة العفو الرئاسي اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء، وقررت اللجنة أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة بالطرق الآتية :

_ استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب

- البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ.

- لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

كما أعدت اللجنة قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عدد من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.

وسوف تعقد اللجنة مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.