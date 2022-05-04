شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مميزات الدراسة فى المعهد القبطى للدراسات النفسية بالكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل المعهد القبطى للدراسات النفسية (CIP) التابع لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، دفعة جديدة من الآباء الكهنة والخدام والخادمات للدراسة به في بداية كل عام.

ويحصل خريجو المعهد على دبلومة فى الصحة النفسية، ويُدَرِّس به مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال النفسى لـ 4 مستويات متدرجة لمدة 9 شهور تتضمن موضوعات مثل الصحة النفسية والكنسية، ومدخل إلى الصحة النفسية، ومراحل النمو المختلفة، والبناء النفسي في المراحل المختلفة.

ويحصل أيضا على شهادة الصحة النفسية والنمو والتوافق النفسى، والشخصية واضطراباتها ومهارات التعامل المختلفة، والاضطرابات والأمراض النفسية، والإرشاد النفسى والأسرى، والدواء والطب النفسي والبرامج العلاجية.