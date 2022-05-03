شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ خدمة الكرازة فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أولى رحلات خدمة الكرازة في الكنيسة الأرثوذكسية في السودان في 2008 بدعوة من نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمسة مدن الغربية وقد خدم نيافته بالسودان منذ عام 1967 حتى مايو 1971، وخلال هذه الفترة قام بتعميد الكثير من الوثنيين فى جبال النوبة إلى أن قام مثلث الرحمات قداسة البابا كيرلس السادس بإرساله إلى إثيوبيا عام 1971.

وفى عام 2009 أول زيارة خدمية إلى جنوب أفريقيا بدعوة من نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بدأ خدمته في أثيوبيا عام ١٩٦٦و قد قام بسرد عمل الله معه فى الخدمة من خلال كتابه "أعبر إلينا وأعنا" ، والذى أوضح فيه كيف قام بتأسيس العشرات من الكنائس القبطية فى العديد من الدول الأفريقية مثل أثيوبيا وكينيا وزامبيا وناميبيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا، وقد أتقن نيافته خلال سنوات خدمته اللغات الأمهرية والسواحلية ولغات عديدة خاصة بالقبائل الأفريقية.

وخلال نفس العام قام القس داود لمعي بتأسيس خدمة القديس بولس للكرازة بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، حيث نظم اجتماعا إسبوعيا باللغة الانجليزية بهدف إعداد خدام كرازة قادرين على نشر تعاليم المسيح بلغات متنوعة وبطرق تناسب الثقافات المختلفة للشعوب.

وفى 2010 بارك مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث نشاط خدمة القديس بولس ووافق على بدء الرحلات الكرازية إلى البلاد الأفريقية ومنذ ذلك الحين بدأت الخدمة فى العديد من الدول، كما بدأ أيضا إعداد خدام مكرسين للإقامة الدائمة والكرازة فى تلك الدول.

وفى عام 2011 بارك قداسة البابا شنودة الثالث نشاط خدمة القديس بولس ووافق على بدء الرحلات الكرازية إلى البلاد الآسيوية، كما انطلقت أيضا أول قافلة طبية لأفريقيا فى نفس العام.

وفى عام 2012 تم تأسيس مدرسة القديس بولس الرسول لإعداد الخدام والقادة لتأهيلهم روحيا ومعرفيا من أجل خدمة الكرازة و العمل الرعوى.

وفى عام 2013 بارك قداسة البابا تواضروس الثاني خدمة الكرازة، كما قام قداسته برسامة مجموعة من الكهنة المكرسين لتدعيم الخدمة فى الدول الأفريقية و الأسيوية. وفي نفس العام تم البدء فى تنظيم العديد من المؤتمرات بصورة دورية لإعداد وتأهيل خدام الكرازة،كما تم أيضا عقد العديد من المؤتمرات للآباء الرهبان الراغبين فى الإشتراك فى الخدمة والتى قام على إثرها العديد منهم بالسفر إلى بعض البلاد للكرازة والخدمة.

وفى عام 2014 إتسعت خدمة القديس بولس للكرازة لتخرج خارج أسوار كنيسة مارمرقس مصر الجديدة وتتأسس مدارس للكرازة فى كنائس أخرى داخل وخارج القاهرة.

وفى عام 2015 انطلقت مدرسة إعداد خدمة الكرازة "أونلاين" لكل الخدام المقيمين خارج القاهرة والراغبين فى الإلتحاق بالخدمة ثم توسعت لتشمل فصول إعداد خدام الكرازة فى العديد من الدول خارج مصر مثل كندا وأمريكا وأوروبا وأستراليا

وفى عام 2018 بارك قداسة البابا تواضروس الثاني إفتتاح معهد القديس بولس للدراسات الخدمية و الكرازية الذي يهدف إلى إعداد خدام مؤهلين و متعمقين فى دراسة العلوم الروحية و الكنسية " مُسْتَعِدِّينَ دَائِمًا لِمُجَاوَبَةِ كُلِّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَبِ الرَّجَاءِ الَّذِي فِيكُمْ، بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ" (١ بط ٣: ١٥)

وفى عام 2018 بارك قداسة البابا تواضروس الثاني إفتتاح معهد القديس بولس للدراسات الخدمية و الكرازية الذي يهدف إلى إعداد خدام مؤهلين و متعمقين فى دراسة العلوم الروحية و الكنسية " مُسْتَعِدِّينَ دَائِمًا لِمُجَاوَبَةِ كُلِّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَبِ الرَّجَاءِ الَّذِي فِيكُمْ، بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ" (١ بط ٣: ١٥)

وفى عام 2021 قام قداسة البابا تواضروس الثانى بسيامة نيافة الأنبا جوزيف ونيافة الأنبا رويس أساقفة للكرازة وذلك بهدف متابعة الخدمة فى بعض البلاد الأفريقية والأسيوية.