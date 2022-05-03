شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: بدء تدريب الكوادر بالمرحلة الثانية من "حياة كريمة" يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التنمية المحلية، في شهر يونيو المقبل، تنظيم الملتقى التدريبى الأول بمركز التنمية المحلية بسقارة لكوادر وحدات مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، بدواوين عموم المحافظات، والمراكز المستهدفة بالمرحلة الثانية، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الثانية.

ويأتي الملتقى نتيجة للحوار المفتوح بين اللواء محمود شعراوى والمتدربين خريجى البرنامج التدريبى الأول الذى نفذته الوزارة لكوادر وحدات حياة كريمة ، بمركز سقارة للتدريب، وطرحوا خلاله عدداً من المقترحات من بينها إنشاء ملتقى لتبادل الخبرات بين المتدربين لوحدات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" على مستوى المحافظات، واستجاب وزير التنمية المحلية له لاستمرار تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على مستوي مبادرة حياة كريمة في المحافظات المستهدفة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإمتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى المراكز المستفيدة من حياة كريمة ، اضافة الى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية للاقتصادية المحلية واشراك المواطنين و دمجهم فى عمليات التخطيط المحلى ومتابعة التنفيذ وتقييم الخدمات المقدمة لهم.

ويهدف الملتقى لدعم وبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية على مستوى المحافظات والمراكز للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ، لتكون أكثر فاعلية فى متابعة المشروعات، وممارسة أدوارهم القانونية ، والاستفادة من الخبرات والممارسات الجيدة السابقة للمرحلة الأولى ، مما يعظم الاستفادة من تلك التجارب و ذلك أثناء تنفيذ المرحلة الثانية.

ويستهدف الملتقى 149 من الكوادر المحلية، منها 42 من منسقى وكوادر وحدات حياة كريمة بدواوين عموم المحافظات، و52 من منسقى حياة كريمة من مراكز المرحلة الأولى بالمحافظات، و55 من منسقى حياة كريمة بمراكز المرحلة الثانية فى محافظات الغربية والإسماعيلية ومطروح وكفر الشيخ والجيزة والمنوفية والدقهلية والفيوم ودمياط والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وبنى سويف والقليوبية والوادى الجديد والشرقية وقنا والأقصر والبحيرة والإسكندرية.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة حريصة على وجود بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" و يأتى ذلك من التدريب المستمر للكوادر ، وتبادل الخبرات ، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تعد المشروع التنموي الأكبر على مستوي العالم ، وهناك تقدير كبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لدور المحليات في تنفيذ ومتابعة المبادرة الرئاسية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات .