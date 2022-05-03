شكرا لقرائتكم خبر عن طقس ثالث أيام العيد.. انخفاض بالحرارة غدا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح وفرص أمطار خفيفة بكافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة