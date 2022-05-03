شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد القرد "كوكو" أشهر حيوان بالحديقة مقضى العيد وبياكل آيس كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حديقة حيوان الجيزة اقبال كبير من المواطنين للاحتفال بثاني ايام عيد الفطر المبارك، ورصد الخليج 365 الاجواء الاحتفالية داخل الحديقة، حيث التف المئات حول بيت الشامبنزى وهو من اذكى حيوانات الحديقة، وتمتلك الحديقة عدد كبير منهم "كوكو والبرنس ودودى ولوزة وغيرهم".

ومن الأطعمة التى يتناولها الشامبنزى بحديقة الحيوان "الايس كريم" والذى يقدم لهم فى الصيف، للترطيب وتخفيف درجة الحرارة.

وشهدت حديقة الحيوان بالجيزة دخول ألاف الأسر للاستمتاع بجو الحديقة ورؤية الحيوانات بصحبة اطفالهم، كما افترش المواطنين المسطحات الخضراء وارضية الحديقة وبصحبتهم الوجبات المعدة مسبقا.