شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام الطوارئ والخط الساخن بالجيزة للإبلاغ عن المغالاة فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة الجيزة أرقاما وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين عن ارتفاع الاسعار أو احتكار السلع، أو المغالاة فى أى سلعة أو خدمة.. وهى كالتالى.

1- غرفة عمليات لتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أى غلاء فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة.

2- يتم التعامل الفورى مع الشكاوى من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371.

3 - الخط الساخن 114.

4- خدمة الواتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

5- يمكن تقديم شكوى لمركز خدمة المواطنين بالحي أو ديوان المحافظة.

5- يمكن تقديم شكوى لمبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية.

6- تقديم شكوى عن طريق بوابة الشكاوي الحكومية.