أخبار مصر.. أسعار الذهب تتراجع اليوم 20 جنيها وعيار 21 يسجل 1140 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها تراجع أسعار الذهب اليوم فى مصر 20 جنيها حيث سجل عيار 21 فى الأسواق 1140 جنيها للجرام.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

معلومات الوزراء: الاقتصاد المصرى حقق فائضا أوليا العام المالى 2021/2020

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انقوجراف عن الاقتصاد المصرى ، موضحا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات، بمرونة لا مثيل لها؛ حيث نجح في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2021/2020 بنسبة1.46٪.

الصحة: مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات على مستوى الجمهورية

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك كما تم تكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

ضبط 124 قضية مخدرات وتنفيذ 52 ألف حكم قضائى فى أول أيام العيد

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة بمشاركة جميع مديريات الأمن، وأسفرت الحملات عن ضبط (60) قطعة سلاح نارى، و(124) قضية مخدرات، وتنفيذ (52922) حكما قضائيا متنوعا، خلال 24 ساعة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تتراجع 20 جنيها وعيار 21 يسجل 1140 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022 تراجع أسعار الذهب بالسوق المصري لتنزل الأسعار من مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها أمس عند 1160 جنيها لتهبط إلي 1140 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، رغم تراجع السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1857 دولار للأونصة.

بيراميدز يتمسك برمضان صبحى.. والزمالك يرفض الاستسلام

يرفض مسئولو نادى بيراميدز التفريط فى خدمات رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كشف مصدر مسئول بالنادى السماوى، إن رمضان صبحى يعد من الركائز الأساسية بالفريق ولا غنى عنه.

بشرى تسر القلب.. طبيب الأهلى يكشف للجنة التخطيط حالة قلب بدر بانون

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن حالة الدولى المغربى بدر بانون مدافع الفريق مُطمأنة للغاية بعد الفحوصات التى خضع لها اللاعب الفترة الماضية وتم عرضها على أحد الأطباء الكبار فى أوروبا.

تعرف على قائمة أعلى "الشروط الجزائية" فى عقود لاعبى برشلونة

يتصدر بيدري نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، قائمة أعلي الشروط الجزائية في عقود لاعبي البارسا خلال الموسم الجاري 2021-2022.

محمد صلاح يقود ليفربول من أجل تخطى عقبة فياريال بدورى أبطال أوروبا

يدخل نادي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح اختبارًا جديدًا عندما يحل ضيفًا على نظيره فياريال الإسباني في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بملعب "لا سيراميكا"، وذلك ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2021-2022، في لقاء يسعى من خلاله الفرعون المصري للتأهل إلى النهائي للمرة الثالثة مع الريدز.

الأرصاد: أجواء حارة مغبرة والحرارة الآن على القاهرة 29 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة مغبرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وسيناء، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

بايدن مهنئا المسلمين بعيد الفطر بالعربية: "عيد مبارك".. فيديو

حرص الرئيس الأمريكى جو بايدن، على تهنئة المسلمين بعيد الفطر، واستخدم كلمات عربية خلال حفل نظمه فى البيت الأبيض، للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وزير التموين: المخابز تعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، صرف حصة دقيق 3 أيام لكل المخابز، للعمل أثناء العيد دون عائق بكامل طاقتها لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين، لافتا إلى أن مواعيد فتح وغلق المخابز عادت إلى طبيعتها إلى ما قبل شهر رمضان المبارك.

15 مايو.. بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز والاجتماعى بمدينة السادات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد 15/5/2022، وحتى يوم الإثنين 29/8/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز للفائزين بها بحي النرجس بمدينة السادات، والسابق حجزها بالقرعة العلنية.

5 معلومات ترصد تطورات محاكمة "موكا حجازى" قبل أيام من تحديد مصيرها النهائى

تأجل حسم مصير نانسى أيمن المعروفة إعلاميًا بـ"موكا حجازى" لما بعد عيد الفطر المبارك، حيث تنتظر حكمًا في الاستئناف المقدم من جانبها على حبسها لمدة سنة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

التمريض: صرف 13.5 مليون جنيه إعانات للأعضاء المصابين وأسر المتوفين بكورونا

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، إن إجمالى الإعانات التى تم صرفها للمصابين والمتوفين بفيروس كورونا فى كافة المحافظات، وذلك من خلال مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية خلال العام المالى 2020 / 2021، ما يقارب 13.5 مليون جنيه للأعضاء فى كافة المحافظات، وذلك لنحو 6401 مصاب، لافته إلى أنه تم صرف 12.8 مليون جنيه للمصابين و680 ألف جنيه لأسر المتوفين.

سور مجرى العيون يعود للحياة بعد التطوير وإزالة المناطق غير الآمنة.. تعرض للإهمال على مر السنوات.. الدولة تنقل سكان المنطقة إلى وحدات مفروشة.. والمرحلة الأولى تقترب من الانتهاء تمهيدا للافتتاح.. صور

شهدت القاهرة اعمال تطوير فى مختلف الاتجاهات جاء على رأسها تطوير المناطق غير الآمنة وإنشاء شبكة طرق جديدة، ومن بين المناطق التى شهدت تغييرا كبيرا، محيط سور مجرى العيون والممتد من ميدان فم الخليج على كورنيش النيل حتى ميدان السيدة عائشة.

العيد فى سيناء شكل تانى.. فرحة وعودة للتراث والتقاليد فى دواوين بدو سيناء.. والزى التقليدى شرط فى المجالس.. واستقبال الضيوف بالحلويات والفول السودانى والقهوة العربية.. وجلسات شبابية ونشاط للأفراح

يعيش أهالى سيناء شمال وجنوب سيناء ،فرحة العيد بشكل مختلف، تنطلق من الدواوين والمجالس بكل منطقة فى تقاليد وعادات متوارثة يحرصون على ألا تغيب فى كل ديوان ومجلس عائلة وعشيرة وقبيلة.

"النقل" تطالب السكة الحديد بسرعة تشغيل البوابات الإلكترونية الجديدة بالمحطات.. تفعيل الخدمة يتطلب تعديل نظام الحجز.. المشروع يستهدف مواجهة التهرب من التذاكر.. وتطبيقها فى 5 محطات كمرحلة أولى وتعميمها تباعا

طالبت وزارة النقل هيئة السكة الحديد بسرعة تشغيل البوابات الإلكترونية التى تم تركيبها فى بعض المحطات الرئيسية منذ أسابيع، بحيث يتم تفعيل الخدمة أمام الجمهور ومنع عبور البوابات فى اتجاه أرصفة المحطات بدون تذاكر، مع استكمال تركيبها فى باقى المحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية وتعديل نظام الحجز التذاكر المركزى بما يسمح بتفعيل وتشغيل البوابات الجديدة.

بدء اختبارات المتقدمين لـ2000 وظيفة إمام وعامل بالأوقاف عقب إجازة عيد الفطر.. 15 ألفا و988 متقدما لوظيفة إمام و196 ألفا و694 متقدما لوظيفة عامل.. والوزارة: التقييم بمنتهى الشفافية ولا مجال للتدخل فى الامتحانات

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، قرب الانتهاء من مراجعة أوراق المتقدمين لشغل 2000 وظيفة إمام وعامل مسجد، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذين بلغ عددهم 212 ألف و682 متقدم "15 ألفا و988 متقدما لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس ، و196 ألفا و 694 متقدما لشغل وظيفة عامل".

الشون والصوامع تواصل استقبال الذهب الأصفر فى محافظات مصر.. توريد 700 طن قمح بالبحيرة.. و882 طنا بالأقصر.. و23650 طن قمح بالمنيا.. توريد 2129 طنا بأسيوط.. ومحافظ القليوبية يعلن توريد 2500 طن

تواصل محافظات الجمهورية العمل فى موسم توريد القمح للعام الجارى فى كافة الشون والصوامع، حيث إنتهت المديريات من كافة الاستعدادات لبدء موسم توريد القمح داخل الصوامع والشون على مستوى الجمهورية، وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام محصول القمح من المزارعين حتى نهاية أغسطس من العام 2022 لزيادة مخزون استراتيجى آمن من القمح المحلى، حيث استعدت وزارة التموين لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح.