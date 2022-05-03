شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: الاقتصاد المصرى حقق فائضا أوليا العام المالى 2021/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انقوجراف عن الاقتصاد المصرى ، موضحا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات، بمرونة لا مثيل لها؛ حيث نجح في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2021/2020 بنسبة1.46٪.

وقد شهد حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة زيادة بنسبة 30 ٪، مُسجلة 249.4 مليار جنيه. وكذلك زيادة في حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10.4%، و9.3٪ زيادة في حجم الإنفاق على قطاع التعليم، و3.2 ٪ زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية، 22.8 ٪ زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة.