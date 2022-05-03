شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جميع المستشفيات تعمل بكامل طاقتها فى العيد وتقديم الخدمات مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن مستشفيات العزل وكذلك المستشفيات العامة والمركزية تعمل بكامل طاقتها طوال أيام عيد الفطر المبارك وتقدم جميع خدماتها بالمجان.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم منع إجازات الطواقم الطبية على أن تكون متواجدة بالمستشفيات على مدار الساعة، وتابعت الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، كما تم تكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وأوضحت الوزارة أنه يتم التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أى طارئ أو حادث.

وناشدت المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أهمية الالتزم بارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسر، كما يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات والألياف الطبيعية.