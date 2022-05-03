شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء حارة مغبرة والحرارة الآن على القاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة مغبرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وسيناء، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابعت درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 29 درجة والظاهرة المؤثرة رمال مثارة ومستوى الرؤية الأفقية 4000 متر ، ومن المتوقع أن تتحسن الأجواء مع دخول المساء.

و يشهد اليوم الثلاثاء، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية مع ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة.