شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن مهنئا المسلمين بعيد الفطر بالعربية: "عيد مبارك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس الأمريكى جو بايدن، على تهنئة المسلمين بعيد الفطر، واستخدم كلمات عربية خلال حفل نظمه فى البيت الأبيض، للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ونشر الحساب الرسمى لقناة العربية على انستجرام، مقطع فيديو من حفل البيت الأبيض، وهنأ جو وجيل بايدن المسلمين بعيد الفطر، وقال الرئيس الأمريكى: "أهلا بكم فى البيت الأبيض، عيد مبارك".



جو بايدن

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل، بيانا، بمناسبة عيد الفطر أعربا فيه عن أمنياتهما بعيد مبارك لمسلمى العالم، وتحدثا فيه عن اللاجئين والنازحين واستبشرا بمستقبل أفضل.

وقال الثنائي في بيان لهما صباح العيد، وفقا لسى إن إن: "تقليد الحرية الدينية للجميع يقوي بلدنا ، وسنواصل العمل مع الأمريكيين من جميع المعتقدات والخلفيات لحماية وتعميق التزامنا الجماعي بهذا المبدأ الأساسي". "هذا العام ، سنستأنف تقليد الاحتفال بالعيد في البيت الأبيض ، وتكريم الأمريكيين المسلمين الملهمين الذين يقودون الجهود لبناء قدر أكبر من التفاهم والوحدة عبر أمتنا."

وأقيم احتفال عيد البيت الأبيض العام الماضي تقريبًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافا "هذه السنة، وفي الوقت الذي نحتفل فيه بعيد الفطر، نبقي في قلوبنا ملايين الأشخاص النازحين واللاجئين حول العالم الذين يقضون هذه المناسبة المقدسة منفصلين عن عائلاتهم وغير متيقنين حول مستقبلهم، لكنهم متمسكين بالأمل بمستقبل أفضل"، حسب قولهما.

وأضاف جو وجيل بايدن: "كأمة يجب أن نحفاظ على إيماننا بأولئك الذين يطلبون حياة أفضل، وأن نعلي التزامنا بأن نكون منارة للأمل للناس المضطهدين حول العالم".