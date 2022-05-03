شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من الأحد 1 مايو حتى الخميس 5 مايو، وذلك لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع.

وأوضحت أنه يمكن للمشتركين شحن كارت العداد مسبق الدفع خلال تلك الفترة من خلال فروع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو نقاط الشحن الخارجية المنتشرة من خلال شركة فورى أو خالص.

جدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: (القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر او عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن.