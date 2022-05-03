شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: المخابز تعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، صرف حصة دقيق 3 أيام لكل المخابز، للعمل أثناء العيد دون عائق بكامل طاقتها لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين، لافتا إلى أن مواعيد فتح وغلق المخابز عادت إلى طبيعتها إلى ما قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف الوزير أنه يتابع يوميًا عمل كل الأنشطة التموينية من خلال غرفة العمليات المركزية الموجودة بالوزارة، إضافة إلى غرف العمليات المركزية بكل مديرية تموين، مؤكدًا أن عمليات إنتاج الخبز تسير بسلاسة، ولم يصل لغرفة العمليات المركزية أي شكوى حتى الآن.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن المخابز تنتج يوميًا ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف خبز يوميًا وان الوزير وجه بتسيير حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامها بمواعيد فتح المحال والمخابز بالمواعيد المقررة والتزامها بتقديم الدعم المقرر لكل مواطن سواء من الخبز أو السلع التموينية، بالكميات والاسعار المناسبة، وأن غرفة العمليات تتابع عمل المنشآت التموينية.