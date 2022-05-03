شكرا لقرائتكم خبر عن مدراء الأمن يتفقدون الميادين والشوارع العامة لتأمين احتفالات العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع احتفالات العيد المبارك، يحرص مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات على الخدمات الأمنية، فضلاً عن عقد لقاءات مع القوات، والتأكيد على الالتزام باليقظة التامة، وأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتشارك الشرطة النسائية في عمليات التأمين من خلال التواجد بكثرة بمحيط دور السينما والحدائق العامة لمنع جرائم التحرش والتصدي لها، وحماية الفتيات وخلق مناخ طيب لهن للإستمتاع بالعيد.

وتعزز قوات شرطة المسطحات المائية من تواجدها في المجرى النهري، وتدفع بعدد من اللانشات لتأمينه، في ظل زحف عدد كبير من المواطنين للنيل والمسطحات المائية بصفة عامة للاستمتاع بها.