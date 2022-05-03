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مدراء الأمن يتفقدون الميادين والشوارع العامة لتأمين احتفالات العيد

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القاهرة - سامية سيد - مع احتفالات العيد المبارك، يحرص مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات على الخدمات الأمنية، فضلاً عن عقد لقاءات مع القوات، والتأكيد على الالتزام باليقظة التامة، وأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتشارك الشرطة النسائية في عمليات التأمين من خلال التواجد بكثرة بمحيط دور السينما والحدائق العامة لمنع جرائم والتصدي لها، وحماية الفتيات وخلق مناخ طيب لهن للإستمتاع بالعيد.

وتعزز قوات شرطة المسطحات المائية من تواجدها في المجرى النهري، وتدفع بعدد من اللانشات لتأمينه، في ظل زحف عدد كبير من المواطنين للنيل والمسطحات المائية بصفة عامة للاستمتاع بها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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