شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات ترصد تطورات محاكمة "موكا حجازى" قبل أيام من تحديد مصيرها النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجل حسم مصير نانسى أيمن المعروفة إعلاميًا بـ"موكا حجازى" لما بعد عيد الفطر المبارك، حيث تنتظر حكمًا في الاستئناف المقدم من جانبها على حبسها لمدة سنة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

ويرصد ”الخليج 365” في نقاط آخر التطورات التي شهدتها القضية خلال الجلسات الماضية.

- قدم دفاع موكا حجازى فيش جنائى للمتهمة يثبت عدم صدور أحكام جنائية مسجلة ضدها.طلب دفاع موكا حجازى براءة موكلته مما أسند إليها وإلغاء حكم أول درجة.3 سيناريوهات أمام محكمة الأحداث في تعاملها مع القضية هى إلغاء الحكم أو تأييده أو تخفيفه لمدة أقل.قضت موكا حجازى في الحبس 10 أشهر.محكمة الجنايات تصدر حكم بالحبس 3 لشريك "موكا حجازى" بتهمة الاتجار بالبشر

- اعترفت الفتاة بنشر فيديوهات رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورة تلك الفيديوهات، وأنها قد تدفعها للمسألة القانونية. وقالت أن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك فى جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.

- وتابعت أن شابا يدعى "م" ساعدها فى عمل تلك الصفحات واقترح عليها بعض الفيديوهات والأفكار لتصويرها، وكان يشاركها بتصوير تلك المقاطع، ونشرها على "تيك توك" و "يوتيوب" و"انستغرام"، وكان يتولى التنسيق فيما يخص الإعلانات الخاصة بالمحال التجارية.

- وكشفت التحقيقات، أن الفتاة مارست علاقات غير شرعية مع عدد من الشباب بعضهم بمقابل والبعض الأخر بدون مقابل، وتحفظت جهات التحقيق على مقاطع فيديو للمتهمة، تثبت تورطها فى نشر محتوى خادش للحياء ومخالف لمعايير وقيم المجتمع، وعرضتها على لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها.