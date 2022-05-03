شكرا لقرائتكم خبر عن التمريض: صرف 13.5 مليون جنيه إعانات للأعضاء المصابين وأسر المتوفين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، إن إجمالى الإعانات التى تم صرفها للمصابين والمتوفين بفيروس كورونا فى كافة المحافظات، وذلك من خلال مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية خلال العام المالى 2020 / 2021، ما يقارب 13.5 مليون جنيه للأعضاء فى كافة المحافظات، وذلك لنحو 6401 مصاب، لافته إلى أنه تم صرف 12.8 مليون جنيه للمصابين و680 ألف جنيه لأسر المتوفين.

وأضافت كوثر، في بيان، أن نقابة التمريض تقدم كافة الدعم المادى والمعنوى للمصابين وأسر المتوفين إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حيث يتم الاطمئنان على المصابين بالمستشفيات من خلال النقابة العامة والفرعيات، وزيارة العديد من أسر المتوفين بالمنازل وتقديم الدعم النفسى للأطفال، وذلك إلى جانب ما تقدمه النقابة لإصابات العمل والمنح العلاجية لأطقم التمريض.

وتقدمت كوثر بالشكر للرئيس السيسى، لتكريمه لأسرة الشهيدة فوزية فوزي أحمد إسماعيل فنى تمريض، خلال تكريمه لأسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية، مثمنه اهتمامه بكافة فئات الشعب المصرى عامة، وبشكل خاص المرأة المصرية وأعضاء الفريق الصحي وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب، الأمر الذى يشعرنا بالفخر.

وقالت نقيب التمريض، إن جائحة كورونا ابرزت الدور الفعال للتمريض المصري، حيث لمس العالم أجمع، الجهد البدني والنفسي المبذول من افراد الأطقم التمريض، والذى قدم الكثير من العطاء والتضحية، بشكل جعلهم يعملون لأشهر متواصلة دون أجازات أو راحات لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بدافع المسئولية تجاه المجتمع والمريض المصري، والتى أسفرت عن إصابة المئات ووفاة العشرات نتيجة الكورونا.

وتقدمت نقيب التمريض بالشكر لكافة أطقم التمريض والذين تحملوا تبعات جائحة كورونا حتى عبرت مصر لبر الأمان، وتقدمت بالشكر لأسر شهداء التمريض المصري والذين ضحوا بحياتهم خلال رعايتهم مرضى الكورونا.