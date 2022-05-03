شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم حار نهاراً.. وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ليلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بنحو 2 درجة عن الأمس، حيث جرى تسجيل درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، وستكون العظمى على القاهرة اليوم ما بين 31 و32 درجة.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن الأجواء في فترة النهار ستكون حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية التي انخفضت درجات الحرارة فيها عن الأمس بنحو 7 درجات، وستكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد مع سطوع أشعة الشمس في فترات النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، وسيكون هناك فارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لأكثر من 10 درجات، والأجواء ستكون لطيفة في ساعات الليل على أغلب المناطق الشمالية من البلاد، ومائلة للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدلة على محافظات جنوب البلاد في فترات الليل.

وأردفت: "سيكون هناك نشاط للرياح حيث ستتراوح سرعاتها بين 30 و40 كم في الساعة، حيث بدأ الآن وسيستمر على مدار اليوم، ما يزيد إحساسنا بالأجواء الربيعية وانخفاض درجات الحرارة وقد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة في بعض المناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.