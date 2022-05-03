شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توجه فرق الانتشار السريع لتقديم الدعم الطبى والإغاثى طوال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم توجيه فرق الانتشار السريع بكافة المحافظات لتقديم التأمين الطبى والدعم الطارئ فى حال وقوع أزمات، أو حوادث.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تمت مراجعة المخزون الخاص بأرصدة الأدوية وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة للتأكد من أرصدة المستلزمات الطبية وكفاءة الأجهزة الطبية، للتأكد من تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، كما تم مراجعة توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت أنه من ضمن آليات خطة التأمين الطبى للوزارة تفعيل دور الغرف الوقائية بكافة مديريات الشئون الصحية واستمرار الحملات الرقابية على المحلات والمنشآت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية من خلال الإدارة العامة للرقابة على مدار الـ 24 ساعة، وذلك للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصًا على سلامة المواطنين.

ونوه إلى تفعيل غرفة الأزمات الرئيسية للربط بين غرف الأزمات بكافة مديريات الشئون الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أى عقبات، بما يساهم فى التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للوزارة.