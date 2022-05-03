شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. محظورات يجب على الطالب تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الثانى لنهاية العام الدراسى الجارى، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حيث تنطلق الاختبارات بداية من السبت 7 مايو الجارى، نرصد في التقرير التالى محظورات يجب على الطلاب تجنبها لأداء الامتحان بشكل طبيعى دون مشكلات.

ـ يحظر على الطلاب حيازة كتاب المدرسة أثناء أداء الامتحان أو أي وسيلة غش

ـ يحظر على الطالب تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الفيس حتى لا يعاقب بإلغاء امتحانه

ـ يحظر على الطلاب حياة التليفون المحمول حتى لا يتعرض الطالب لمشكلة حال استخدامه فى غش أو تصوير أسئلة

ـ على الطالب الابتعاد عن الغش أو أي أعمال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات

ـ الحضور فى وقت الامتحان، حيث إن التأخير عن مواعيد بدء الامتحان لأكثر من 20 دقيقة قد يؤدى إلى الحرمان من دخول لجنة الامتحان.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.