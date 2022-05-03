شكرا لقرائتكم خبر عن هل الكبدة مخزن السموم فى الجسم وتناولها ضار بالصحة؟ طبيب بيطرى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إن الكبدة ليست مخزن السموم فى الجسم، بل عن طريقها يتخلص الجسم من السموم، وفى حال كانت كمية السموم زيادة يتم تخزينها فى الدهون والجهاز العصبى، مشيرا إلى أن تناول المرأة الحامل للكبدة مفيد جدا لأنها تحتوى على فيتامينات وحديد، لافتا إلى ضرورة اعتدال الحامل فى تناولها لأنها تحتوى على فيتامين (أ)، والذى فى حال زيادته يتسبب فى تشوهات للجنين.

وأشار حمدى، إلى أن الكبده لا يتم غسيلها مثل اللحوم، لكن فى حالة الضرورة يتم شطفها بشكل خفيف بالمياه والخل، معددا فوائد الكبده فى:

1- تحتوي على كمية وفيرة من فيتامين ب12، والتى تعادل 3 أضعاف احتياج الإنسان اليومى من هذا الفيتامين، لذا ينصح بتناولها باعتدال.

2- من أكثر الأغذية احتواء على معدن الحديد، إضافة إلى ارتفاع فيتامين أ فيها، وفيتامينات ب المركبة كفيتامين ب1 وب9، وحمض الفوليك، والفسفور، والسيلينيوم.

3- يساعد في علاج مرض فقر الدم "الأنيميا" لغناه بالحديد، وفيتامين ب12، إذ يعمل الكبد على زيادة إنتاج الهيموجلوبين في الدم وتحفيز إنتاج كريات الدم الحمراء .

4- مادة السيلينيوم في الكبد تحافظ على صحة الغدة الدرقية، وتساهم في تنظيم إفرازاتها ومقاومة تضخمها، وتساهم فى تحفيز وظائف الغدة الكظرية، لاحتوائها على حمض البانتوثينيك الذي يخفّف من حدة التوتر والضغط والشعور بالإجهاد العام.

5- يعمل تناول الكبد على تقوية الجهاز المناعي في الجسم وتحسين البنية العامة.

6- تناول الكبد بانتظام يقوى البصر ويحسن مدى الرؤيا ويعالج مشاكل قصر النظر الناتجة عن سوء التغذية، لاحتوائه على البيتاكاروتينات، والليكوبين، والريتينول.

7- الكبد يقوي العضلات ويساعد على إعادة بنائها كما يحسن وظائف الجهاز العصبي، إضافة إلى أنّه يحسّن من صحة الشعر والجلد والأظافر والبشرة.

8- يعمل على تقوية الأنسجة السليمة فى الجسم وإعادة بناء التالف منها، لذا فإن تناول الكبد يقلل من مشاكل التهابات اللسان وتشقق الجلد والتقشر حول الأنف لاحتوائه على الريبوفلافين.

9- يساعد الفسفور في الكبد على تقوية بنية العظام وحمايتها من الهشاشة، كما يساعد على تحسين صحة الأسنان ومنع تساقطها وحماية اللثة من الالتهابات.

10- يساهم تناول الكبد فى تعويض دم الحيض، خصوصاً عند الفتيات الصغيرات فى سن المراهقة.

وأكد ضرورة الاعتدال فى تناول الكبد لاحتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول الضار، لذا فإنه يجب تناوله بحذر لدى مرضى الضغط وتصلب الشرايين والسكرى وأمراض القلب.