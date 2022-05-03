شكرا لقرائتكم خبر عن "صوتك مسموع" ترفع القمامة من شارع عرابى بشبرا الخيمة استجابة للأهالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم ومطالبهم، شكوى فى أول أيام عيد الفطر المبارك من تراكم القمامة بصورة كبيرة بشارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة، مما لها من أثر سلبى على الصحة العامة للمواطنين، و المظهر الحضارى العام للشارع المشار إليه و مدينة شبرا الخيمة.

وقالت وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن ذلك يأتى فى إطار تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين ، والعمل على إيجاد حلول سريعة ، وإزالة أسباب الشكاوى ، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه على الفور قامت مبادرة "صوتك مسموع" بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية وحى غرب شبرا الخيمة، وتم نزول حملات مكثفة و إزالة تراكمات القمامة، وإنهاء أسباب الشكوى، ووجه سكان الشارع الشكر للواء محمود شعراوي ولمبادرة صوتك مسموع على سرعة الإستجابة.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد أن مبادرة "صوتك مسموع" تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه، وذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية بكل أجهزتها للتحول الرقمى، واستكمالاً لأهداف خطة عمل وزارة التنمية المحلية فى تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونياً من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى أكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة والاجهزة التنفيذية بالمحافظات .

وأعلن شعراوى أن مبادرة " صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 467 ألف رسالة ، تضمنت هذه الرسائل 87 ألف شكوى تم حل 84,4 ألف شكوى بنسبة 97 % وجار حل 2641 شكوى، مشيراً الى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة ، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.