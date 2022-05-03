شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد القارئ الخاشع الشيخ أحمد محمد عامر.. تعرف عليه × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الثلاثاء 3 مايو ذكرى ميلاد واحدا من أبرز قراء القرآن الكريم في مصر والعالم العربى والإسلامى، عضو مقرأة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، ولٌقب بـ"القارئ الخاشع"، إنه الشيخ أحمد محمد عامر، الذى ولد في مثل هذا اليوم 3 مايو عام 1927، وتوفى في 20 فبراير عام 2016 .

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية 10 معلومات عن الشيخ أحمد محمد عامر في ذكرى ميلاده:

1. ولد الشيخ أحمد محمد عامر فى يوم 3 مايو عام 1927 بقرية العساكرة التابعة لمركز فاقوس في محافظة الشرقية.

2. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة بكٌتاب "قرية الأخيوة" واشتهر في القرية بعذوبة صوته، وأطلق عليه أهل القرية لقب الشيخ وهو في سن صغيرة.

3. التحق الشيخ أحمد محمد عامر بالإذاعة المصرية عام 1963 وبدأ صوته يصدح عبر الأثير.

4. سافر الشيخ أحمد محمد عامر، عدة دول كقارئ للقرآن الكريم أو مشاركًا في لجان تحكيم المسابقات الدولية للقرآن الكريم.

5. سافر إلى السودان عام 1958، وفلسطين عام 1959، ثم في عام 1969 سافر إلى فرنسا، بالإضافة إلى سفره إلى أمريكا والبرازيل وانجلترا وعدد من دول الخليج.

6. عين الشيخ أحمد محمد عامر نقيبًا لقراء محافظة الشرقية وعضو مجلس إدارة النقابة العامة لقراء القرآن الكريم.

7. حصل الشيخ أحمد محمد عامر على العديد من شهادات التقدير من الدول التي سافر إليها.

8. كرمه ملك ماليزيا بمنحه وسام التقدير عام 1970.

9. عين الشيخ أحمد محمد عامر عضوًا في مقرأة مسجد الإمام الحسين.

10. توفى الشيخ أحمد محمد عامر في 20 فبراير عام 2016 عن عمر يناهز 89 عام تاركًا إرثا من التلاوات القرآنية.